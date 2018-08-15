İzmit Körfezi'ne Verilen Kirli Su Oranı Sıfırlandı - Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca ilçesinde 40,3 milyon liralık yatırımla inşa edilen 21 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı ve tünel projesinin devreye alınmasıyla İzmit Körfez'ine deşarj edilen arıtılmış su oranı yüzde 100'e ulaştı.

İzmit Körfezi'nin Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından atık su kolektör hatları ile kuşaklamasının son aşaması, Gebze-Darıca sahil kanalizasyon kolektör hattı ve tünel projesinin işletmeye alınmasıyla tamamlandı.

Yatırım maliyeti 40 milyon 378 bin lira olan proje kapsamında 21 kilometre uzunluğundaki hattın 2,5 kilometrelik kısmı tünel geçişiyle sağlandı. Devreye alınan projeyle birlikte İzmit Körfezi'ne verilen atık su arıtma oranı yüzde 100'e çıkarıldı.

Devreye alınan kolektör hattının tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, inşa çalışmalarına 2016'da başladıkları hattı bugün itibarıyla devreye aldıklarını söyledi.

Kirli suları arıtma oranında bütün Avrupa ülkelerinin önünde olduklarını belirten Karaosmanoğlu, "Artık bugün itibarıyla İzmit Körfezi'ne bir gram atık su ne sanayiden ne evlerden ne ticarethanelerden akmayacak. Gebze'de de Darıca'da da Eskihisar'da da artık rahatlıkla denize girebiliriz." diye konuştu.

"Çamurdan elektrik üretilecek"

Karaosmanoğlu, ev, iş yerleri ve sanayi tesislerinde oluşan atık suların çevreyi kirletmemesi için il genelinde 5 bin 570 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşediklerini dile getirerek, 53 adet atık su terfi merkezi ile "Su hastaneleri" dedikleri 22 atık su arıtma tesisini işlettiklerini kaydetti.

İSU'nun 2017'de 123 milyon metreküp atık su arıttığı bilgisini veren Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu arıtmanın sonucunda çıkan 65 bin metreküp çamur çimento fabrikasında bertaraf edilerek kirliliğin önüne geçildi. Yılda 11 milyon lira maliyetle atık su çamurlarının çimento fabrikalarında bertarafını yapan İSU, Gebze ve Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nde Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri inşa etti. İmalatları tamamlanan tesislerin ruhsat işlemleri sürüyor. Yakın zamanda işletmeye alınması ile birlikte artık bu tesislerden atık su çamurları bertaraf edilecek ve çıkan enerji ile tesislerin enerji maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak."