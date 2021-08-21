İzmit Körfezi'ne salınan kalkan balığı 10 ayda 740 gram aldı
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İzmit Körfezi'ne salınan kalkan balığı 10 ayda 740 gram aldı

İzmit Körfezi'ne salınan kalkan balığı 10 ayda 740 gram aldı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında denize bırakılan kalkan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında denize bırakılan kalkan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı.

Darıca sahilinden sandalla açılan amatör olta balıkçısının kalkan balığı yakaladığını gören Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alı Sarı, balıkları incelemek istedi.

Yakalamak için uygun büyüklüğe ulaştığı belirlenen balığın baş kısmında, takibinin sağlanabilmesi için takılan sarı renkli markeri fark eden Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, yaptığı incelemede balığın 23 Ekim 2020'de düzenlenen törenle salınan çipura, levrek ve kalkan yavrularından olduğu, salındığı tarihte 150 gram ağırlığındaki "3389" kodlu kalkan balığının, aradan geçen 10 ayda 740 gram alarak 890 gramlık ağırlığa ulaştığını tespit etti.

Balık, bilgilerinin kaydedilmesinin ardından yakalayan balıkçıya teslim edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında 3 etapta binlerce balık yavrusu saldıklarını anımsatarak, projenin olumlu sonuçlarını gözlemlediklerini ifade etti.

Salınan balıkların zaman zaman balıkçıların olta ve ağlarına takıldığını, yeterli büyüklüğe ulaşmayan balıkların İzmit Körfezi'ne yeniden salındığını aktaran Önem, balığın ağırlığının 10 aylık sürede 740 gram artmasının önemli bir gelişme olduğunu, bunun, balıkların bulundukları ortama adaptasyonunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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İzmit Körfezi'ne salınan kalkan balığı 10 ayda 740 gram aldı - Haberler
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