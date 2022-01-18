İZMİT KÖRFEZİ'NE ÇAMUR AKTI
KOCAELİ'de yağmur ve kar yağışının ardından derelerden çamurlu su akınca İzmit Körfezi'nin bir bölümünün rengi değişti.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de yağmur ve kar yağışının ardından derelerden çamurlu su akınca İzmit Körfezi'nin bir bölümünün rengi değişti.
Son günlerde kar ve yağmur yağışının ardından derelerden dökülen çamurlu sular İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdi. Çamurlu su özellikle Başiskele Sahilinden başlayarak kıyı bölgelerde etkili oldu. İzmit Körfezi'nin rengini değiştiren çamurlu su drone ile görüntülendi.