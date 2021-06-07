İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadelesi devam ediyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadelesi devam ediyor. Deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla her gün denizden 2,5 ton müsilaj toplanıyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın temizlenmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, amfibik araçlar ve deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi açıklarındaki müsilajı toplayarak kıyıya getiriyor. Körfezden her gün 2,5 ton müsilaj toplanarak kamyonlarla atık depolama sahasına götürülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir