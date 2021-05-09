İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla mücadele ediyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla mücadele ediyor. 38 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla 100 ton deniz salyası toplandı.

Deniz salyası, 38 gün önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başladı. Çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edilerek belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araç yönlendiriliyor. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplanıyor. 38 günde 100 ton deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.?ye götürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı