İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla mücadele ediyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla mücadele ediyor. 38 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla 100 ton deniz salyası toplandı.

Deniz salyası, 38 gün önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başladı. Çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edilerek belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araç yönlendiriliyor. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplanıyor. 38 günde 100 ton deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.?ye götürülüyor.

İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı
İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı
İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı
İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:44:51. #1.16#

title