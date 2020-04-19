İzmit Körfezi'nde yunusların dansı İzmit Körfezi'nde yunusların dansıKOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle hayatın yavaşlamasıyla birlikte yunuslar İzmit Körfezi'nde ortaya çıkarak adeta dans etti.

İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle hayatın yavaşlamasıyla birlikte yunuslar İzmit Körfezi'nde ortaya çıkarak adeta dans etti. Yunusların dansı, drone ile görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle hayat yavaşlarken, İzmit Körfezi'nde ortaya çıkan yunuslar drone ile görüntülendi. İzmit Körfezi'nde deniz trafiği de yavaşlayınca yunuslar adeta dans etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından drone ile çekilen görüntüleri paylaşırken, yunusların şovu ilgiyle izlenildi.

Kaynak: DHA