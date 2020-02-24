İzmit Körfezi'nde yunusların dansı
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İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı.

24.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:03
İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

Büyükşehir Belediye Başkanı , Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Yunusların İzmit Körfezi'ndeki dansı ilgiyle izlenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kirlilikten arınan, balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde Karamürsel açıklarında görünen yunus sürüsünün denizdeki dansı ilgiyle izlenildi. 


Kaynak: DHA
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