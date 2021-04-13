İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde sahilin yanı başında avlanan yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde sahilin yanı başında avlanan yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, yunus balıklarının evi haline geldi. Son dönemlerde İzmit Körfezi'nde daha çok görülmeye başlayan yunus balıkları, son olarak İzmit ilçesinde sahilin yanı başında görsel şölen sundu. İzmit ilçesi Sakapark açıklarında avlanmaları sırasında deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Necip Uysal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:53:39. #1.15#
title