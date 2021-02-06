İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi
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İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi

06.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:00
İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli'de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu bölgede görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'ndeki sis nedeniyle, Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasında hizmet veren bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.

Öte yandan Osmangazi Köprüsü mevkisindeki sis güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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