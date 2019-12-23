İzmit Körfezi'nde ulaşıma lodos engeli
İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde lodosun etkisini artırması sonucu Hereke - Karamürsel karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Bölgede, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.
Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.