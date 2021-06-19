KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
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KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi'nde yapılan tüm temizlik çalışmalarına rağmen deniz salyası Eskihisar sahilini yeniden kapladı.

İZMİT Körfezi'nde yapılan tüm temizlik çalışmalarına rağmen deniz salyası Eskihisar sahilini yeniden kapladı. İzmit Körfezi'ni etkisi altına alan deniz salyası Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde belirli aralıklarla yüzeyi kapladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz süpürgeleriyle temizlik yapmasına rağmen deniz salyası yeniden ortaya çıktı. Drone ile havadan çekilen görütülerde Eskihisar sahilinde deniz salyasının yarattığı kötü görüntü ve teknelerin deniz salyası içinde kalması görüntülendi. Eskihisar'da balıkçılık yapanları müsilajın çok etkilediğini söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, Eskihisar sahilinde müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ atamıyorlar ve tuttukları balıkları satamıyorlar. Müsilaj çevreye verdiği zarar da devam ediyor. dedi.

Denizde balık çeşitliliğinin de azaldığını belirten Ali Sarı, Yıllardan sonra ilk defa deniz yüzeyinde müsilajla karşılaştık. Geçen günlerde Çevre Bakanlığı ile Kocaeli Valiliğinden gelenler oldu ve temizlemeye çalışıyorlar. Herkesin bu işe dikkat etmesi gerekiyor. Evden dökülen küçük bir yağ atığından sanayi kuruluşlarından dökülen atıklara kadar herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu canım denizde 140-150 çeşit balığımız vardı. Ama şuanda 2-3 çeşit balığımız var. diye konuştu.

KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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