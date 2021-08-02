İzmit Körfezi'nde müsilajın etkisi azaldı

Karamürsel açıklarında dalgıçlar, geçtiğimiz aylarda yoğun müsilajdan deniz içerisinde görünmeyen İnönü Gemisi Yapay Resif'nin, net bir şekilde görüldüğünü gözlemledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, aylardır Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadele ediliyor. Yapılan mücadele sonucunda deniz yüzeyindeki müsilaj toplanırken deniz içerisindeki müsilaj yoğunluğunda da önemli oranda azalma görülüyor. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karamürsel Sualtı Sporları Derneği ve Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü dalgıçları, geçtiğimiz aylarda müsilajdan dolayı neredeyse görülmeyen İnönü Gemisi Yapay Resifi'ne daldılar.

DENİZ İÇERİSİNDE MÜSİLAJ ETKİSİ AZALDI

Karamürsel sahilinden denizin 25 metre altındaki İnönü Gemisi Yapay Resifine, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği ve Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü dalgıçları dalış gerçekleştirdi. Yapılan dalışta müsilajın deniz yüzeyinden sonra deniz suyu içerisinde de etkisini kaybettiği gözlemlendi. Haziran ayında yapılan dalışta yapay gemi resifi neredeyse görülmeyecek durumda iken şuan rahatlıkla görülebilir durumda olduğu dalgıçlar tarafından su altı kameraları ile kaydedildi. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamındaki temizleme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

7 GÜN 24 SAAT MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi tüm Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu yaşanmıştı. Arkasından 6 Haziran 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde ve Marmara Belediyeler Birliği'nin Koordinesinde Marmara Denizi Eylem Planı açıklanarak uygulanmaya başlanmıştı. 8 Haziran'dan itibaren ise Marmara Denizi'nde bir temizleme kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda da deniz yüzeyinde 7 gün 24 saat müsilaj temizleme çalışmaları gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

"HAZİRAN'DAN İNÖNÜ RESİFİ MÜSİLAJ İLE KAPLIYDI"

Açıklamada ayrıca, "Müsilajın yüzeyde yoğun olduğu günlerde Karamürsel açıklarında yapay resif olarak kullanılan İnönü Gemisinde yapılan çekimlerde, kamuoyuna da yansıyan görüntülerde batık tamamıyla müsilaj ile kaplıydı. Aradan iki ay geçti. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi'nden 700 metreküp bir müsilaj temizliği gerçekleştirdik. Akılda kalan sorulardan birisi de deniz içindeki durumdu. Şimdi bugün de KARSAD ve Nicomedia su altı kulüpleri burada dalış yaptı. Yapılan temizlik sonrasında müsilajın deniz içerisinde de etkisini yitirdiği elde edilen görüntülerden de anlaşılıyor. Müsilaj ile yapılan mücadele kapsamında alınan önlemler ve diğer çalışmalar eylem planı kapsamında durmadan devam edecek" denildi.

"SUYUN ALTINDAKİ CANLILIK BİZİ SEVİNDİRİYOR"

2009 yılından bu yana Marmara Denizi'nde su altına dalış yaptığını belirten Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Dalgıcı Özcan Karabulut ise "İki ay önce müsilajla alakalı ciddi korkular yaşamıştık. Kentin yöneticileri ve halkımızın hassasiyeti durumu bizim lehimize çevirdi. Şuanda suyun altındaki canlılık bizi çok sevindiriyor. Bu konuda caba gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DENİZ DİBİNDEKİ MÜSİLAJ HEMEN HEMEN KAYBOLDU"

Nicomedia Su Sporları Antrenörü Birol Şenkul, "Geçtiğimiz aylarda dalış yaparken belli metrelerde, yoğun sis tabakası gibi müsilaj parçaları ve tabakası doluydu. Deniz içerisinde fazla bir şey göremiyorduk. Son zamanlarda yapılan dalışlarda deniz dibindeki müsilajın hemen hemen kaybolduğu görülüyor. Bundan iki ay önce deniz içerisinde elimizi uzattığımda elimizi göremezken şuan epey bir şekilde net bir görünüm bulunuyor" dedi.

Kaynak: Bültenler