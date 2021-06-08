İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı
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İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı

İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nde de başlatıldı.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nde de başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma doğrultusunda denizden müsilaj toplandı.

Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçlar yardımıyla toplanarak vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Ekiplerin, suda yaptıkları temizlik çalışmalarında çeşitli atıklar da çıkarıldı.

Temizlik çalışmalarında, araçların üzerine "#MarmaraHepimizin" yazılı afişler asıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatılan temizlik seferberliği törenine video konferansla bağlanılan etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, Bakanlıkça hazırlanan eylem planını uygulamaya koyduklarını ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Yavuz, 12 ilçede çalışmaların dalgıçlar, ekipler ve öğrenciler tarafından yürütüldüğüne işaret ederek, şu anda 24 aracın denizde müsilaj temizleme çalışmasına devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca Yavuz, acil eylem planı için hazırlıkları da yaptıklarını ifade etti.

Hep birlikte çalışarak sorundan kurtulacaklarına inandıklarını dile getiren Yavuz, "Sizlerin önderliği ve liderliğinde inşallah daha güzel bir Marmara'da birlikte oluruz." dedi.

Programda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, askeri erkan, kaymakamlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.

İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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