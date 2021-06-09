İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
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İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde belediye ekiplerince günlük 2,5 ton toplanan müsilaj (deniz salyası), arıtma tesislerinde bertaraf ediliyor.

İzmit Körfezi'nde belediye ekiplerince günlük 2,5 ton toplanan müsilaj (deniz salyası), arıtma tesislerinde bertaraf ediliyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları sürüyor.

İzmit Körfezi'nin birçok noktasında etkisini sürdüren müsilaj tabakaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle toplanıyor.

Kıyı ilçelerde devam eder çalışmalarda, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürülüyor.

Deniz süpürgeleri ile günde 2,5 ton müsilaj toplayan belediye ekipleri, şu ana kadar bertaraf tesislerine 200 tonu aşkın müsilaj gönderdi.

İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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