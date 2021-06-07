İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde müsilaj (deniz salyası) toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde müsilaj (deniz salyası) toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dün açıkladığı "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca çalışmalar başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 2 ay önce başlatılan deniz yüzeyinden müsilaj temizleme çalışmaları da devam ediyor.

Yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler belirleniyor.

İzmit Körfezi'nde yer yer görülen müsilaj, deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanarak çuvallara dolduruluyor.

Çalışmalar çerçevesinde 2 ayda 200 tona yakın deniz salyası toplayan ekipler, atıkları bertaraf etmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) yönlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş