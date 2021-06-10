İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
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İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı

İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi'nde müsilaj (deniz salyası), belediye ekiplerinin deniz süpürgeleriyle yaptığı çalışma sonrası etkili olan rüzgarla da birlikte bugün kısmen görülmedi.

İZMİT Körfezi'nde müsilaj (deniz salyası), belediye ekiplerinin deniz süpürgeleriyle yaptığı çalışma sonrası etkili olan rüzgarla da birlikte bugün kısmen görülmedi. Olta balıkçıları ise sabah erken saatlerde tekneleriyle açılarak, ava çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde görülen müsilajla ilgili temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Deniz süpürgeleriyle müsilajın görüldüğü yerlerde temizlik çalışması yapılıyor. Ekiplerin çalışmaları ve gece esen rüzgarlar ile İzmit Körfezi'nin büyük bölümünde bugün müsilaj görülmedi. Müsilaj olmadığını fark eden olta balıkçıları ise sabah erken saatlerde kayık ve tekneleri ile açılıp, balık avına çıktı. Kıyıda iskeleye çıkanlar da denize oltalarını attı. Denizin temiz olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgesiyle yüzeyde tarama çalışmalarına devam etti. 


İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı
İzmit Körfezi'nde müsilaj kısmen temizlendi, balıkçılar açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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