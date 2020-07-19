İzmit Körfezi'nde kirlilik KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu.

Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik Sahil'inde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü. Tüm sahil şeridini kapladığı görülen maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Deniz yüzeyini kaplayan madde kötü kokuya da neden oldu. Hafta sonu sahil şeridinde yürüyenler, denizde yaşanan kirliliği görünce üzüldü.

- Körfezkocaeli

Kaynak: DHA