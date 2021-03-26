İzmit Körfezi'nde "kaşıkçı" kuşu görüntülendi
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İzmit Körfezi'nde "kaşıkçı" kuşu görüntülendi

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'nde 'kaşıkçı' kuşu görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nde saz ekilerek oluşturulan sulak alanda "kaşıkçı" kuşu görüntülendi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nde saz ekilerek oluşturulan sulak alanda "kaşıkçı" kuşu görüntülendi.

Çevre ve Orman Bakanlığınca 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölüm, "kuş turizmi" için alternatif merkez oldu.

Arıtma tesisleriyle temizlenen ve canlı popülasyonu artan İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin yaklaşık 200 metrelik sahil kısmında saz ekilerek oluşturulan sulak alanda "kaşıkçı" kuşu da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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