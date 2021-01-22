İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

22.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:45
İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

İZMİT Körfezi'nde, yasak bölgede balık avlayan 6 kişi ve midye avlayan 4 kişi, deniz polisi ekiplerince yakalandı.

İZMİT Körfezi'nde, yasak bölgede balık avlayan 6 kişi ve midye avlayan 4 kişi, deniz polisi ekiplerince yakalandı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, İzmit Körfezi'nde Karamürsel ilçesi açıklarında 2 tekne ile yasak bölgede balık avcılığı yapan 6 kişiyi yakaladı. 6 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem uygulanırken, ayrıca balık ağına da el konuldu.İzmit Körfez Başiskele ilçesi açıklarında ise yasak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı. F.A., M.Y., C.K. ve C.S.'ye ceza kesildi.


İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Stjepan Tomas Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 22:47:48. #1.15#
title