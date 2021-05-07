İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde yer yer su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluşmasına rağmen görülen yunuslar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'nde yer yer su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluşmasına rağmen görülen yunuslar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Körfezde görülen yunuslar, müsilajla mücadele için çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ait deniz süpürgesine bir süre eşlik etti.

Ekibin bulunduğu tekneye refakat eden bir grup yunusun sudaki dansı, deniz taşıtındaki personelin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deniz salyasıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Kısıtlama saatinde park havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldu
Kısıtlama saatinde park havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Derya Yanık Janet Yellen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:04:05. #1.16#

title