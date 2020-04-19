İzmit Körfezi'nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi.

Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları adeta görsel bir şölen oluşturdu. Yunus balıklarının Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyine çıktıkları o anlar ise havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA