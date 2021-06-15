İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi'nde görülen deniz salyası, Darıca sahillerinde etkisini sürdürüyor.

İZMİT Körfezi'nde görülen deniz salyası, Darıca sahillerinde etkisini sürdürüyor. Sahil şeridinde kalın bir tabaka oluşması kötü bir görüntü oluşturdu.

İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası, Darıca sahillerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde kalın bir tabaka oluştu. Kentin birçok sahilinde görülen deniz salyası için temizlik çalışmaları da devem ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, her gün deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyinden yaklaşık 2,5 ton deniz salyası topluyor.

Fırsat buldukça sahilde gezdiğini belirten Musa Kılıç, yaşanan kötü görüntüden dolayı rahatsız olduklarını belirterek, 'Bu kadar güzel manzaralarda böyle kötü görüntüler oluşması bizleri üzüyor. Umuyorum ki deniz en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşacaktır.' dedi.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:45:31. #1.14#

title