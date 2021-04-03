KOCAELİ İzmit Körfezi'nde deniz salyası alarmı

İzmit Körfezi'nde deniz salyası alarmıİZMİT Körfezi üzerinde sabah saatlerinde beyaz bir tabaka ortaya çıktı.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası alarmı

İZMİT Körfezi üzerinde sabah saatlerinde beyaz bir tabaka ortaya çıktı. Yapılan incelemede, beyaz tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi.

İzmit Körfezi'nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde sabah erken saatlerde deniz yüzeyinde ortaya çıkan beyaz tabaka görenleri meraklandırdı. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, tabakadan numune aldı.

Laboratuvarda yapılan incelemelerde, denizde ortaya çıkan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı