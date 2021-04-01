İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı İzmit Körfezi'nde olta balıkçılarının oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde olta balıkçılarının oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar cep telefonu ile görüntülediği köpek balığını tekrar denize saldı.

Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde balık tutan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan çalışmalarla temizlenen ve son dönemde balık popülasyonunda büyük artış yaşanan İzmit Körfezi'nde avlanan balıkçıların oltalarına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar, İzmit Körfezi'nde ilk kez rastladıkları köpek balığını cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar denize saldı.

Camgöz cinsi köpek balığının İzmit Körfezi'ne bir balık sürüsünü takip ederek geldiği tahmin ediliyor. Son dönemde sayılarında büyük ölçüde azalma olduğu öğrenilen türün, insanlara zarar vermediği belirtildi.

İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Körfezi'nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 22:23:04. #1.15#
title