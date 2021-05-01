İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler
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İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Güncel

İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler İzmit Körfezi'nde avlanan yunus balıklarının, sunduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde avlanan yunus balıklarının, sunduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

Yapılan temizlik çalışmaları ile balık popülasyonun arttığı İzmit Körfezi'nde yunuslar, son dönemde daha çok görülmeye başladı. Son olarak avlanırken deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları görsel şölen sundu. Martılar eşliğinde avlanan yunus balıkları, drone ile havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler
İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler
İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler
İzmit Körfezi'nde avlanırken görüntülenen yunus balıklarından mest eden görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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