İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi
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İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanağın ardından İzmit Körfezi'nde oluşan yüzeysel atıkları deniz süpürgeleriyle temizledi.

İzmit Körfezi'nde atıklar deniz süpürgeleriyle temizlendi
17.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanağın ardından İzmit Körfezi'nde oluşan yüzeysel atıkları deniz süpürgeleriyle temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı deniz süpürgeleri, İzmit Körfezi'nin her köşesinde yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı ve sıvı atıkların temizlenmesine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, İzmit Körfezi'nde sağanak sonrası oluşan yüzeysel atıkları deniz süpürgeleriyle topladı.

Hafta boyunca 4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla denetime çıkan ekiplerce, körfezde deniz yüzeyinden atık toplanıyor.

Deniz süpürgeleriyle 2007'den bu yana temizlenen İzmit Körfezi'nden toplanan atıklar, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilerek bertaraf ediliyor.

Kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz süpürgelerinin yanı sıra derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi ve körfezin çevresine kurulan atık su arıtma tesisleriyle atık ve kirli suların İzmit Körfezi'ne ulaşması engelleniyor.

Denetim ekipleriyle sürekli hava, kara ile denizden kontrol ve izleme yapılıyor, kirliliğe sebep olduğu tespit edilen gemi ve deniz araçlarına cezai işlem uygulanıyor.

Yapılan temizlik çalışmalarıyla körfezdeki deniz popülasyonu artış gösterirken, Altınkemer Halk Plajı da mavi bayrak aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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