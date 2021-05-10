İZMİT KÖRFEZİ ESKİ HALİNE DÖNÜYOR
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İZMİT KÖRFEZİ ESKİ HALİNE DÖNÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz salyasıyla mücadelesi sonrasında eski haline dönüyor.

İZMİT Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz salyasıyla mücadelesi sonrasında eski haline dönüyor. 42 günde körfezden 110 ton deniz salyası toplandı.

Deniz salyası yaklaşık bir 1,5 ay önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayılan deniz salyasıyla mücadeleye başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit ederek, belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araçlar yönlendirildi. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan deniz salyası İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.?ye yönlendirildi. 42 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 110 ton deniz salyası toplandı. İzmit Körfezi yeniden eski haline dönmeye başlarken, az miktarda kalan deniz salyası da toplanmaya devam ediyor.

İZMİT KÖRFEZİ ESKİ HALİNE DÖNÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ ESKİ HALİNE DÖNÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ ESKİ HALİNE DÖNÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ ESKİ HALİNE DÖNÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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