İzmit Körfezi'nda oluşan tabakayla ilgili rahatlatan açıklama İzmit Körfezi'nin sahil kısımlarında oluşan turuncu renkli tabaka ile ilgili Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tabakanın doğal bir olay sonucunda oluştuğu duyuruldu.

İzmit Körfezi'nin sahil kısımlarında oluşan turuncu renkli tabaka ile ilgili Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tabakanın doğal bir olay sonucunda oluştuğu duyuruldu.

İzmit Körfezi, Körfez ilçesi sahillerinde deniz yüzeyin turuncu bir tabaka oluştu. Yaşanan durum sonrasında Konuyla ilgli Körfez Belediyesi'nen yapılan açıklamada, durumun doğal bir süreç olduğu belirtildi. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızın ilgisini çeken turuncu tabakayla ilgili olarak Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Çevre Yüksek Mühendisi Ali Osman açıklamalarda bulunarak, "Besin elementleri yönünden zengin ve sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında bir ya da birkaç fitoplankton türünün aşırı çoğalması sonucu denizde oluşan doğal bir olaydır. Bu mikroorganizmalar normalde tek başına çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır, ancak yoğun bir şekilde bir araya geldiklerinde deniz yüzeyinde renkli bir tabaka oluştururlar. Yani oluşan tabaka bir kirli su tabakası değil, bir mikroorganizma tabakasıdır. İzmit Körfezi'nin farklı kesimlerinde her yıl bu zamanlarda bu olay görülmektedir" dedi.

Sürecin takip edilmesi gerektiğini belirten Osman, "Bu tabakanın oluşmasında arıtma tesisleri yapılmadan önce denize verilen azot ve fosfor içeren atık suların bir miktar etkisi olabilir. Bunun sonucunda denizde var olan mikroorganizmalar uygun sıcaklık, azot ve fosfor gibi elementleri yeterli miktarda bulduklarında aşırı çoğalmakta ve kırmızı veya turuncu renkte bir tabaka oluşmaktadırlar. Sonuç olarak bu renk tabakalarının oluşmaması için denizin doğal arıtım sürecinin beklenilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kaynak: İHA