11.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:01

İzmit Körfezi, 'kuş cenneti' haline geldi

İzmit Körfezi'ne akın eden binlerce kuş vatandaşlardan büyük ilgi görüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit ilçesinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi'nin sahil şeridi, binlerce kuşun uğrak noktası oldu. Yıllar önce kirliliğinden şikayet edilen sahildeki kuşları gören vatandaşlar ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen 'İzmit Körfezi Kuş Cenneti' binlerce kuş türü ile doldu. İzmit ilçesinde İzmit Körfezi kıyısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat boyunca gözetim altında tutulan sulak alan kış mevsiminin yaklaşması ile göç eden su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşık gaga, suna ve balıkçıl, flamingo gibi birçok su kuşu bölgeye akın etti. Sahili kaplayan kuşlar, renkli görüntülerin de oluşmasına sahne oldu. Denizin üstünü kaplayan kuşlar vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizde bulunan binlerce kuşu gören vatandaşlar ise fotoğraf çekip öz çekim yaparak manzarayı ölümsüzleştiriyor.

"Körfezde dolaşırken bu hayvanları keyifle izliyorum"

Bir zamanlar kirliliği sebebi ile rengi değişen İzmit Körfezi'nde kuşları görmek kendisini mutlu ettiğini söyleyen vatandaşlardan Fatih Birdal, denizlerin korunması için merkezi ve yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirterek, "İzmit Körfezimiz son yıllarda flamingolar ve diğer yaban kuşlarının uğrak noktası haline geldi. Bizim için çok hoş bir ortam. Ben bu bölgede spor yapıyorum, bisiklet sürüyorum. Körfezde dolaşırken bu hayvanları keyifle izliyorum. Bunların burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bunun böyle devam etmesi için hem yerel hem de merkezi yönetimimizin konuya ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Körfezin daha da temiz olması iççin çaba harcanması gerektiğini düşünüyorum. 1975 yılından sonra burada çok büyük bir kirlilik oluşmaya başladı. Denize girdiğimiz zaman üzerimiz ziftle kaplanırdı. Daha sonra körfezimizde değişiklikler, kokusunda değişiklikler olmaya başladı. Bu artarak devam etti. Bu üzücü bir durum. Burası bir cennet. Cennetimize bu şekilde yaklaşılması bizi üzüyor" dedi.

Kaynak: İHA