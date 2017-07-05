İzmit Körfezi, Havadan ve Karadan Denetleniyor

İzmit Körfezi'nde kirliliğin önüne geçilmesi için "deniz uçakları" ve "deniz süpürgesi" desteğiyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin İzmit Körfezi'nin temizlenmesi, atıklardan arındırılması ve korunması için gece gündüz çalıştığı belirtildi.



Körfezin havadan ve karadan 7 gün 24 saat kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, TÜBİTAK MAM ile deniz suyu kalitesi izleme çalışmaları, acil müdahale konteynerleri, deniz süpürgeleri gibi uygulamalar ile İzmit Körfezi'nin temiz olmasının sağlandığı bildirildi.



İzmit Körfezi'nde kirliliğin önüne geçilmesi için 2006'dan bu yana yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kirliliğe neden olan unsurların tespitine yönelik 2007'den bu yana deniz kontrol uçağıyla denetimler yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kirliliğe sebep oldukları gerekçesiyle 2006'dan bu yana toplamda 432 deniz taşıtına 13 milyon 899 bin 515 TL para cezası kesti. Havadan ve denizden yapılan denetim ile uygulanan cezalar sayesinde, denizi kirleten gemilerin sayısında düşüş yaşandı. Yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı Körfez'de ilk başlarda yıllık 90'nın üzerinde gemiye ceza kesilirken, 2017'nin ilk altı ayında bu sayı 6'da kaldı."