İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu

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Arıtma tesisleriyle temizlenen ve canlı popülasyonu artan İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.

Arıtma tesisleriyle temizlenen ve canlı popülasyonu artan İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralarında flamingo, gri balıkçıl, kum kuşu bulunan birçok göçmen kuş, besin açısından zengin sulak alanda mola veriyor.

Binlerce su kuşu, sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkanı buluyor.

İzmit Körfezi'nde yeni kuş türleri de gözlenmeye başlandı. Geçen yıllarda birkaç tane görülebilen flamingolar, artık sürüler halinde körfezdeki sulak alana geliyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 168 kuş türü barınıyor.

Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkan sağlıyor.

Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, tepeli patla, kaşıkgaga, suna, balıkçıl, ak balıkçıl, dik kuyruk, tarakdiş gibi türler yer alıyor.

Göç eden su kuşlarının da dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız