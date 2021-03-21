İzmit Körfezi flamingo ve kuğularla şenlendi

Kocaeli'de İzmit Körfezi, yapılan arıtma tesisleriyle temiz bir görünüme kavuşturulmasının ardından flamingolardan sonra kuğuları da ağırlamaya başladı.

Kocaeli'de İzmit Körfezi, yapılan arıtma tesisleriyle temiz bir görünüme kavuşturulmasının ardından flamingolardan sonra kuğuları da ağırlamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçmişte çevre kirliliğiyle anılan, gri görüntüsü ve pis kokusu nedeniyle yanına yaklaşılmayan İzmit Körfezi'nin yapılan devasa arıtma tesisleriyle temizlendiği belirtildi.

İzmit Körfezi'nin artık sıcak bölgelere göçen su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldiği vurgulanan açıklamada, körfezin flamingolardan sonra kuğuları da ağırlamaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, flamingoların artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı'na geldiğine dikkat çekilerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığınca 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde şu anda 168 farklı kuş türü barınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Koruma altındaki sulak alanda yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, tepeli patka, kaşıkgaga, suna, balıkçıl, ak balıkçıl, dik kuyruk ve tarakdiş gibi çeşitli kuş türlerinin bir arada gözetlenebileceği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgenin kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat gözetim altında olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay