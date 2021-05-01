İZMİT KÖRFEZİ, DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI
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İZMİT KÖRFEZİ, DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde deniz salyası sahil kesimini kapladı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde deniz salyası sahil kesimini kapladı. Büyük bir kesimde etkili olan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde deniz yüzeyinde 3 Nisan günü görülen deniz salyası önceki gün Dilovası sahili açıklarında görüldü. Deniz salyası bu kez Darıca sahilinde görüldü. Darıca sahilini kaplayan deniz salyası denizin üzerinde bir tabaka gibi durdu. Denizde büyük bir alanda etkili olan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

İZMİT KÖRFEZİ, DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI
İZMİT KÖRFEZİ, DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI
İZMİT KÖRFEZİ, DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI
İZMİT KÖRFEZİ, DENİZ SALYASI İLE KAPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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