İzmit Körfezi atıklardan temizleniyor
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İzmit Körfezi atıklardan temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz süpürgeleri ile sağanak yağış sonrası oluşan yüzeysel atıkları temizledi.

İzmit Körfezi atıklardan temizleniyor
17.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz süpürgeleri ile sağanak yağış sonrası oluşan yüzeysel atıkları temizledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı deniz süpürgeleri, İzmit Körfezi'nin her köşesinde yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı ve sıvı atıkların temizlenmesine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı deniz süpürgeleriyle İzmit Körfezi'nde sağanak yağış sonrası oluşan yüzeysel atıkları temizledi. Çalışmalar 4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla yapılıyor.

Körfezi temizlemek için yapılan çalışmalarda deniz süpürgelerinde denizin temizlenmesi amacıyla yağ tutucu bariyer, yağ emici sosis ve yağ emici pedler bulunuyor. Bunların dışında bir adet deniz süpürgesinde yağ toplama cihazı ve bir adet hidrolik vinç yer alıyor. Deniz süpürgeleriyle 2007 yılından bu yana deniz temizliği yapılıyor. Temizlenen İzmit Körfezi'nden toplanan atıklar İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek bertaraf ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz süpürgelerinin yanı sıra derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi ve İzmit Körfezi'nin çevresine kurulan atık su arıtma tesisleriyle atık ve kirli suların İzmit Körfezi'ne ulaşmasını engelliyor.

İzmit Körfezi'nin kirlenmesinin önlenmesine yönelik olarak da çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu denetim ekipleri ile sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yaparak kirliliğe sebep olduğu tespit edilen gemi ve deniz araçlarına cezai işlem uyguluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı temizlik çalışmaları ile İzmit Körfezi'nde bulunan Altınkemer Halk plajı mavi bayrak aldı ve İzmit Körfezi'nde yaşayan deniz popilasyonu artış gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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