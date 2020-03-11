İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi "Kadın Başına" konuşacak
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İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi "Kadın Başına" konuşacak

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, İzmit Belediyesinin katkılarıyla İzmit Yelken Kulübünde, Sağlıklı Beslenme, Kadının Gelişiminde Karşılaştığı engeller ve Motivasyon Kaynakları konulu panel düzenleyecek.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, İzmit Belediyesinin katkılarıyla İzmit Yelken Kulübünde, Sağlıklı Beslenme, Kadının Gelişiminde Karşılaştığı engeller ve Motivasyon Kaynakları konulu panel düzenleyecek.


İzmit Kent Konseyi (İKK) Kadın Meclisi, İzmit Belediyesi ve İzmit Yelken Kulübü iş birliğiyle 11 Mart Çarşamba günü akşam saat 18.00'de İzmit Yelken Kulübü'nde kadın sağlığı, beslenme sorunları, kadın gelişiminde karşılaşılan engeller ve motivasyon kaynakları üzerine panel düzenlenecek. Panel öncesi ise İKK Kadın Meclisi Başkanı Gonca Berktay tarafından basına, İKK Kadın Meclisinin organik yapısı ve gelecek dönemde planladığı çalışmaları ve bu çalışmaların amaçlarını konu alan kısa bir tanıtım konuşması gerçekleştirilecek.


İKK Kadın Meclis Başkanı Gonca Berktay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panelde, Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci'nin; kadının kendini geliştirme yolunda karşılaştığı engeller ve motivasyon kaynaklarını konu alan "Kadın Başına" isimli söyleşisi ve Diyetisyen Merve Tuna'nın "Aç Kalmadan Kilo Vermenin Sırları" başlıklı sağlıklı beslenme konulu konuşmaları yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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