İzmit, Kandıra ve Kartepe'de su kesintisi Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışması üç ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışmaları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00 ile 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 arası 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

DEPLASE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları projesi kapsamında, İzmit ilçesi Süleymaniye Mahallesi bölgesinde yapılan çalışmalarda Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi ana isale hattı borularının yol platformunun altında kalan kısımlarının deplase çalışmaları tamamlandı.

"KURTKÖY-AKYAZI BAĞLANTI YOLLARI PROJESİ KAPSAMINDA

Kuzey Marmara Otoyolu "Kurtköy-Akyazı Bağlantı Yolları Projesi" kapsamında İzmit Süleymaniye Mahallesi kısmında bulunan Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi ana isale hattının yol platformunun üzerinde kalan mevcut 600'lük düktil font (DF) boruların 600'lük Çelik Boru (ÇB) hattına deplase çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında 900 metre 600'lük çelik boru hattı ile 900 metre polietilen servis hattı, vana, vantuz ve tahliye imalatları yapıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Deplase çalışması yapılan kısmın bağlantılarının yapılıp devreye alınması için 29 Mayıs Cuma Günü Saat 22:00 ile 30 Mayıs Cumartesi Günü saat:10:00 arası 12 saatlik su kesintisi yapılacaktır. Su kesintisine karşı vatandaşlarımızın çalışmalar tamamlanana kadar tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler;

İzmit İlçesi;

Akmeşe, Ambarcı, Arpalık İhsaniye, Bağlıca, Balören, Bayraktar, Biberoğlu, Böğürgen, Çavuşoğlu, Çubuklu Osmaniye, Dağköy Durhasan, Düğmeciler, Emirhan, Eseler,Gedikli Gökçeören, Gülbahçe Kadriye, Güvercinlik, Hakkaniye, Hasancıklar, Kaynarca, Kısalar, Kozluca,Mecidiye, Nebihocalar, Orhaniye, Ortaburun, Sapakpınar, Sarışeyh, Sultaniye, Sülaymaniye, Süverler, Şahinler, Yassıbağ ,Yenice, Zeytinburnu, Kurtdere Ayvalı ve Karaabdülbaki Mahallelerine

Kandıra İlçesi;

Akçakese, Kocakaymaz, Goncaaydın, Topluca, Sepetçi, Kırkarmut, Hatipler, Kayıplar, İmrallar, Nefsikaymaz, Ömerli, Tekeşinler, Saltıklar, Karakiraz, Yahyalar, Koruklar, Beşkeş, Aksakalar, Sakallar ve Hüdaverdiler Mahallelerine

Kartepe İlçesi;

Uzuntarla ve Ketence Mahallelerine su verilemeyecektir.

Kaynak: Bültenler