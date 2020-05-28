İzmit, Kandıra ve Kartepe'de su kesintisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmit, Kandıra ve Kartepe'de su kesintisi

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışması üç ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

İzmit, Kandıra ve Kartepe'de su kesintisi
28.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:38

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu projesinin deplase çalışmaları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00 ile 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 arası 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

DEPLASE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları projesi kapsamında, İzmit ilçesi Süleymaniye Mahallesi bölgesinde yapılan çalışmalarda Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi ana isale hattı borularının yol platformunun altında kalan kısımlarının deplase çalışmaları tamamlandı.

"KURTKÖY-AKYAZI BAĞLANTI YOLLARI PROJESİ KAPSAMINDA

Kuzey Marmara Otoyolu "Kurtköy-Akyazı Bağlantı Yolları Projesi" kapsamında İzmit Süleymaniye Mahallesi kısmında bulunan Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi ana isale hattının yol platformunun üzerinde kalan mevcut 600'lük düktil font (DF) boruların 600'lük Çelik Boru (ÇB) hattına deplase çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında 900 metre 600'lük çelik boru hattı ile 900 metre polietilen servis hattı, vana, vantuz ve tahliye imalatları yapıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Deplase çalışması yapılan kısmın bağlantılarının yapılıp devreye alınması için 29 Mayıs Cuma Günü Saat 22:00 ile 30 Mayıs Cumartesi Günü saat:10:00 arası 12 saatlik su kesintisi yapılacaktır. Su kesintisine karşı vatandaşlarımızın çalışmalar tamamlanana kadar tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler;

İzmit İlçesi;

Akmeşe, Ambarcı, Arpalık İhsaniye, Bağlıca, Balören, Bayraktar, Biberoğlu, Böğürgen, Çavuşoğlu, Çubuklu Osmaniye, Dağköy Durhasan, Düğmeciler, Emirhan, Eseler,Gedikli Gökçeören, Gülbahçe Kadriye, Güvercinlik, Hakkaniye, Hasancıklar, Kaynarca, Kısalar, Kozluca,Mecidiye, Nebihocalar, Orhaniye, Ortaburun, Sapakpınar, Sarışeyh, Sultaniye, Sülaymaniye, Süverler, Şahinler, Yassıbağ ,Yenice, Zeytinburnu, Kurtdere Ayvalı ve Karaabdülbaki Mahallelerine

Kandıra İlçesi;

Akçakese, Kocakaymaz, Goncaaydın, Topluca, Sepetçi, Kırkarmut, Hatipler, Kayıplar, İmrallar, Nefsikaymaz, Ömerli, Tekeşinler, Saltıklar, Karakiraz, Yahyalar, Koruklar, Beşkeş, Aksakalar, Sakallar ve Hüdaverdiler Mahallelerine

Kartepe İlçesi;

Uzuntarla ve Ketence Mahallelerine su verilemeyecektir.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Orhan Gencebay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Michael Jordan Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: İzmit, Kandıra ve Kartepe'de su kesintisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:41:39. #1.14#
title