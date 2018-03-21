İzmit Kadın Meclisi, Kadın Esnafla Bir Araya Geldi

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın esnaf ve işletmecilerle bir araya geldi.

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçede faaliyet gösteren kadın esnaf ve işletmecilerle bir araya geldi. Belsa Plaza'da düzenlenen toplantıda çeşitli konularda görüş alışverişi yapıldı. Üyelik başvurularının da değerlendirildiği toplantıda Kocaeli Kadın Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ziyaretinde tespit edilen, cezaevindeki kadın ve çocukların ihtiyaçlarının temin edilerek teslim edilmesi de karara bağlandı.

Buluşmalarla kadınlar arasında kaynaşmayı ve iletişimin güçlenmesini hedeflediklerini belirten İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert, "İş hayatında var olma çabası gösteren ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm kadınlar için İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak destekleyici çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ