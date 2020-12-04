İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
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İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu

04.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:48
İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu

İzmit Belediye'si tarafından Kabaoğlu Mahallesi sakinlerinin tapu sorununu çözülmesi sonucu Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, tapuları elleriyle teslim etti.

İzmit Belediye'si tarafından Kabaoğlu Mahallesi sakinlerinin tapu sorununu çözülmesi sonucu Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, tapuları elleriyle teslim etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu'nda 52 parselde yapılan şuyulandırma ile 440 vatandaşın bu sorununu çözerek bir sözünü daha tuttu. İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen tapu töreninde pandemi dolayısıyla Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ve birkaç mahalle sakini bütün Kabaoğlu'nu temsilen hazır bulundu. Tapu töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Kabaoğlu bölgesinde şehir hastanesinin bağlantı yollarından kaynaklanan yeni bir planlama gerçekleşmişti. Bu planlamanın uygulaması bizim sorumluluğumuzdaydı. Bizde dışarıya ihale etmeden kendi teknik ekibimizle birlikte 10 ay gibi kısa sürede bütün şuyulandırma, bütün imar uygulamalarını bitirmiş olduk. Bugünden itibaren de tapularımızı teslim ediyoruz" dedi.

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, "Bu vesileyle Kabaoğlu bölgesi de değerlenmiş oldu. Bu anlamda hepinize hayırlı yatırımlar, hayırlı işler diliyorum. Bölgenize değer katılmış olması kıymetli bir şey. Kentimizin her metrekaresi her toprağı kıymetli. Sizlere de ufacık olsa da fayda sağladıysak ne mutlu bize. Yapılan uygulamada kimseyi mağdur etmedik. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Hürriyet konuşmasının ardından toplantıya Kabaoğlu'nu temsilen katılan vatandaşlara tapularını takdim etti. - KOCAELİ

İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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