İzmit İnönü Caddesi'ndeki Dubalar Yeşil-Siyaha Boyandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi'nde itfaiye dubalarını Kocaelispor'un renkleri olan yeşil siyaha boyadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi'nde itfaiye dubalarını Kocaelispor'un renkleri olan yeşil siyaha boyadı. Yeşil-Siyahlı temsilcimiz Kocaelispor'un Play-Off finalini müthiş bir zaferle kazanarak 1. Lig'e çıkması nedeniyle kentin birçok noktasını bayraklarla süsleyen Büyükşehir Belediyesi, İzmit İnönü Caddesi'ndeki dubaları da yeşil-siyah renklere boyayarak şampiyon Kocaelispor'un renklerini tüm kentte sergiliyor.

ŞAMPİYONLUK ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK YOLU HAZIRLANMIŞTI

Maçlar başlamadan önce Büyükşehir Belediyesi "Şampiyonluk Yolu" ismini verdikleri tramvay yolunun beton dubalarını yeşil siyaha boyamıştı. Ayrıca Akçaray, yeşil siyahlı renklere donatılırken Otogar'dan İzmit Garı'na olan 14 durağın 13'ünde bulunan billboardlarda da Kocaelispor'un bu sezonki galibiyet aldığı maçlardan afişler yer almıştı.

Kaynak: Habermetre