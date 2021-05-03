İzmit'in yolları yenileniyor
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İzmit'in yolları yenileniyor

İzmit'in yolları yenileniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Tam kapanma günlerinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit İlçesinde birçok farklı noktada yaptığı çalışmalarla İzmit'in yollarını yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda İzmit ilçesinde birçok farklı noktada üst yapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

BAKIM VE ONARIM YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken yollarda meydana gelen deformelere yapılan asfalt yama çalışmaları ile müdahale edildi. İzmit ilçesinde de yollarda üst yapı bakım onarım çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri İzmit yollarını yapılan çalışmalar ile yeniledi.

FARKLI NOKTALARDA

Ekipler Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ziraat Bankası önüne vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda araçların duraklamaları için katılım cebi açılması yapıldı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Salim Dervişoğlu Caddesi, Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ve Seka Tüneli üstünde asfalt yama çalışması ile yollardaki bozulmalar onarıldı.

ASFALTI BÜYÜKŞEHİR ÜRETİYOR

Yollardaki bozulan kısmı trimer makinesi ile kazıyan ekipler kazınan kısma yama asfalt serimi yaparak yollardaki bozuk kısımları onarıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından kullanılan yama asfaltlar, Büyükşehir Belediyesi Asfalt şantiyesinde üretiliyor.

YOL GÜVENLİĞİ VE KONFORU SAĞLANIYOR

Ağır tonajlı araçların geçişi, iklim koşulları gibi sebeplerle zamanla yollarda oluşan aşınma ve bozulmalar yapılan çalışmalarla gideriliyor. Böylece araç geçişlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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