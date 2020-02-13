13.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:29

İzmit'in tarihi çınar ağaçları bakıma alındı

İZMİT'in simgesi haline dönüşen tarihi çınar ağaçlarının budama ve sarmaşık temizlikleri yapılıyor. Bakımı yapılacak 102 çınar ağacının doğal süreçlerini daha rahat yaşaması amaçlanıyor.

İzmit'in simgesi haline gelen Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescilli asırlık çınar ağaçlarının bazılarının, şiddetli yağış ve fırtınada devrilmesi ve bazılarının da devrilme tehlikesinin bulunmasının ardından, ağaçlar mühendisler tarafından inceleme altına alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından başlatılan çalışmalarda Kocaeli genelinde bulunan, 226 çınar ağacının akustik tomografi yöntemi ile röntgeni çekilerek ağaçların durumu ve dayanıklılıkları tespit edildi.

Röntgen çekiminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve Kocaeli Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Komisyonu, İzmit Yürüyüş Yolu, Karamürsel Ereğli ve Başiskele Çuhane'de bulunan 226 çınar ağacının röntgen sonuçlarından alınan rapora göre çürüyen ve tehlike oluşturan ağaçlardan 102'si için budanma ve sarmaşık temizliği yapılmasına karar verdi.

AĞAÇLARIN DOĞAL SÜREÇLERİNİ DAHA RAHAT YAŞAMASI AMAÇLANIYOR

102 çınar ağacı için verilen budanma ve temizlik kararının ardından, çalışmalar ilk olarak İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan 35 ağaçla başladı. Yapılan temizlik ve budama çalışmalarıyla asırlık çınar ağaçlarının doğal süreçlerini daha rahat yaşaması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

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