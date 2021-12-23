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İzmit'in sokakları yeni yıla hazırlanıyor

İzmit'in sokakları yeni yıla hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek meydanlarında yeni yıl süslemelerine devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek meydanlarında yeni yıl süslemelerine devam ediyor.

2021'in son günlerine yaklaşırken İzmit'te yeni yıl hazırlıkları başladı. 2022'ye sayılı günler kala İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzmit'in en işlek meydanlarında yeni yıl süslemelerine başladı. Rengarenk ışıklar ve süslemelerle birlikte İzmit yeni yıla ışıl ışıl girecek. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin kalbi Cumhuriyet Parkı ve Sabri Yalım Parkı'nda yeni yıl hazırlıklarına devam ediyor. Akşamları ışıl ışıl bir görüntü oluşturan süslemeler vatandaşlarda şimdiden yeni yıl heyecanı yaşatıyor. - KOCAELİ

İzmit'in sokakları yeni yıla hazırlanıyor

İzmit'in sokakları yeni yıla hazırlanıyor

İzmit'in sokakları yeni yıla hazırlanıyor

İzmit'in sokakları yeni yıla hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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