İzmit'in sabıkalı yokuşunda bir kaza daha İzmit'in sabıkalı yokuşunda bir kaza daha Freni patlayan otomobil sağlık ocağı bahçesine uçtu: 2'si çocuk 5 yaralı Hurdaya dönen araçtan çıkarılan 1 çocuğun durumu ağır Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği dik bulvardan inen otomobil, freni patlayınca çelik...

İzmit'in sabıkalı yokuşunda bir kaza daha

Freni patlayan otomobil sağlık ocağı bahçesine uçtu: 2'si çocuk 5 yaralı

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan 1 çocuğun durumu ağır

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği dik bulvardan inen otomobil, freni patlayınca çelik bariyerleri parçalayarak yolun bitimindeki sağlık ocağının duvarına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken bir çocuğun ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza 10.00 sıralarında Santral yokuşu olarak bilinen İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastaneden tedaviden dönen Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin içinde olduğu Muhammed Suleyman idaresindeki 41 MK 004 plakalı otomobilin sık sık kazaların medyana geldiği Santral yokuşundan indiği sırada freni patladı. Sürüklenmeye başlayan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerleri parçaladıktan sonra ağaçlık alan içinden yolun bitimindeki sağlık ocağına çarparak durabildi. Kazada araç içindeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Yusuf Suleyman, Hıdır Suleyman, Mustafa Suleyman, Helvan Demir Bektaş ve Hasan Mustafa'ya ilk müdahalesini sağlık ocağı personeli yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 6 yaşındaki Hıdır Suleyman'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ocağı çalışanı yaralı sürücüye telefonunu verdi

Öte yandan araçtan yaralı olarak kurtulan sürücü Muhammed Suleyman, yaralanan 2 çocuğunun durumunu görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ocağı personeli ve vatandaşların sakinleştirdiği Suleyman, ailesine telefonla bilgi vermek için çevreden telefon istedi. Bu sırada kendisine telefonunu uzatan sağlık ocağı çalışanı, yaralı sürücü ile ailesinin görüşmesine yardımcı oldu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA