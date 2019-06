İzmit'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olan İzmit'in, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Vatan topraklarının, 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin vatanseverliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı kurtuluş destanıyla kazanıldığını ifade eden Aksoy, her karışının şehitlerin asil kanlarıyla sulandığını dile getirdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Kurtuluş savaşı'nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, örnek bir özgürlük destanına imza atarak, ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalanmıştır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce milletimizin şanslı bir geçmişi, muhteşem bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz de, işte bir tarihin ürünü olmanın yanında, vatanın bölünmezliğinin dünyaya ispatıdır. Milli mücadele yıllarında ve sonrasında büyük mücadeleler vermiş olan şehrimiz tarihin her döneminde coğrafi ve stratejik konumuyla önemli bir kent olmuş ve cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren de genç, eğitimli ve üretken nüfusuyla Türkiye'nin sanayisine, büyümesine ve gelişmesine öncülük etmiş, çok değerli katkılar sağlamıştır. Medeniyetimizin aynası olan İzmit, bize tarihimizin bir emanetidir. Bizlere düşen görev ise bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak, daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara taşımaktır."

Kaynak: AA