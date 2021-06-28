İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
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İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı.

İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı. Kutlamalar kortej ile başlarken, halk oyunları etkinlikleri ve tiyatro gösterileri yapıldı.  

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlanıyor. Etkinlikler, İzmit Saat Kulesi'nden başlayarak Kent Meydanı'nda sona eren kortej ile başladı. Çeşitli tiyatro ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri de korteje renk kattı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Bugün çok sayıda ekibimizle hem yerel hem de ulusal birçok sanatçımızla bir aradayız. İzmit'in kurtuluşunu hep birlikte kutluyoruz. Bizim için çok keyifli, çok onurlu bir gün. Biz de bu 100. yıla yakışır etkinlikler planladık. Gerek dans, gerek müzik gruplarımızla, halk oyunlarımızla, sanatçı dostlarımızla bir aradayız. Halkımızla bu coşkuyu paylaşıyoruz. 100. yılımız kutlu olsun. Bu vesileyle, bu vatanı vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. Kutlamalar hafta boyunca konser ve etkinliklerle devam edecek.  


İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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