İzmit'in İtfaiye Binası Yeni Yerinde Daha Güçlü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları inşa ediyor. Günün şartlarına göre tasarlanan bu yapılar, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındıracak. İtfaiyecilik mesleğinde olaylara en kısa zamanda müdahale etmek can ve mal kaybı riskleri açısından önem teşkil ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu müfreze binalarından birini Kocaeli Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında inşa ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir'in inşa ettiği yeni Terminal Müfreze Binası, çevresindeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak. Çalışmaları devam eden bina bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Dış cephe traverten imalatına devam edilen yapının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapının pencere ve kapı doğrama işlemi başladı. Binanın birinci katında bulunan ve yatakhanelerin bulunduğu odalar tamamlandı. Spor salonunun son rötuşları yapılırken eğitim salonunun boya işleri yapılıyor. Birinci katta bulunan mescit de tamamlanan bir diğer iş oldu. Zemin katta bulunan kazan dairesi ve teknik merkez odasındaki çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor.

7 BÜYÜK ARAÇLIK GARAJ

İtfaiye terminal müfreze binası 7 itfaiye araçlık garaja sahip olacak. Müfreze binası Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi'nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1.katı ise 460 metrekare olacak.

4 MÜFREZE DAHA YAPILIYOR

Bodrum katta teknik merkezler yer alacakken zemin katta 7 araçlık garaj, idari ofisler, yemekhane ve dinlenme odası bulunacak. Birinci katta ise yatakhaneler, spor salonu, eğitim salonu ve mescit yer alacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kartepe, Karamürsel, Bağçeşme ve Gebze'ye de müfreze binaları inşa ediyor.

Kaynak: Bültenler