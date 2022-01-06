İzmit Hayrettin Uzun Caddesi'nde kavşak tamamlandı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesinde kavşak ve yol üst yapısı yenileme çalışması tamamlandı. Caddede trafiği rahatlatmak için kavşak oluşturuldu. Genişletme çalışması, kavşak yapımı ve üstyapı yenilemesiyle trafik rahatladı. Bölgedeki AVM ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ulaşım da kolaylaştı.

YOL GENİŞLEDİ, ŞERİT SAYISI ARTTI

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi kavşak ve yol üstyapısı yenileme çalışmaları kapsamında, yağmursuyu alt yapısı, kaldırımlar ve yol üstyapısı yenilendi. Cadde genişletilerek şerit sayısı arttırıldı. Caddede özellikle hafta sonları oluşan trafik yoğunluğu azaldı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Kavşak düzenlemesi ve yol üstyapısının yenilenmesi sonrası Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Trafik uyarı levhaları montajı da yapılan kavşak, bölgede yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm oldu. 565 metrekare yeşil alana 70 kamyon toprak serildi. Konik ladin, Top Mazı, Altuni Taflan, Loropetalum, Pittosporum, Tijli Alev, Smaragat Mazı gibi süs bitkileri ekimi yapıldı.

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