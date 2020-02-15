İzmit Hali'ne girişler artık daha kolay

15.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:56

İzmit Meyve ve Sebze Haline girişler, 17 Şubat Pazartesi günü itibari ile Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden yapılacak.



Salim Dervişoğlu Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 Ocak ayında genişletilip duble yol olarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Salim Dervişoğlu Caddesi çalışmalarının bitirilmesinden sonra İzmit Meyve ve Sebze Halinin girişi değiştirildi. Hale girişler 17 Şubat Pazartesi günü itibari ile Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden yapılacak. Hale girişler yeni yerinden 17 Şubat Pazartesi gece 03.00 itibari ile başlayacak.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Derince ilçesi Elginkan Okulları önü, D-100 yol kenarındaki boş alana çevre düzenlemesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor. 840 metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 80 metreküp toprak serimi yapılarak 25 metre uzunluğunda parke yürüyüş yolu da inşa edildi. Çalışmaların devam ettiği alanın her zaman yeşil ve canlı kalabilmesi için tam otomatik sulama sistemi kuruldu. Tamamlanan çalışmalar sonrasında alana fidan dikimi gerçekleştirecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA