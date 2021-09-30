İzmit Gökçeören - Çeribaşı Topallar köy yoluna konfor geliyor - Haberler
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İzmit Gökçeören - Çeribaşı Topallar köy yoluna konfor geliyor

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İzmit Gökçeören - Çeribaşı Topallar köy yoluna konfor geliyor

Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor.

Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor. Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda terasman çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Plent Miks temel serimi çalışmalarına başladı. 8 bin ton pmt serimi sonrası 8 bin ton da asfalt serimi yapılacak.

PMT SERİMİ SONRASI YOL ASFALTLANACAK

Vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini önceleyerek arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, PMT serimi sonrası Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski ve kötü durumdaki yolu konforlu hale getirecek. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak v kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

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Haber: İzmit Gökçeören - Çeribaşı Topallar köy yoluna konfor geliyor - Haberler
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