İzmit esnafına bayram müjdesi İzmit Belediyesi, İzmit esnafının Kurban Bayramı süresince ürünlerini dükkan önlerindeki kaldırımlarda teşhir edebileceğini açıkladı.

İzmit Belediyesi, İzmit esnafının Kurban Bayramı süresince ürünlerini dükkan önlerindeki kaldırımlarda teşhir edebileceğini açıkladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle, iş yerlerini sağlıklı bir şekilde açamayarak mağdur olan esnafa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Kurban Bayramı önü müjdesi geldi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnafın mağduriyetini gidermek isteyen İzmit Belediyesi, esnafın dükkan önlerindeki kaldırımlarda da ürünlerini teşhir edebileceğini açıkladı. 27-30 Temmuz tarihleri arasında esnaf, dükkanlarının önündeki kaldırımlarda ürünlerini koyabilecekken, seyyar satıcılara bu kapsamda izin verilmeyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA